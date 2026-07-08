Cesena, maxi piano asfaltature al via da agosto

Un piano di interventi articolato, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, che interesserà strade urbane ed extraurbane, rotatorie e sottopassi con un unico obiettivo: migliorare la sicurezza della circolazione e preservare nel tempo il patrimonio viario cittadino. È questo il programma di asfaltature che l’Amministrazione comunale di Cesena si appresta a realizzare nel corso dell’anno, attraverso una serie di appalti che prenderanno il via tra i mesi di agosto e settembre. Nello specifico, tra strade urbane ed extraurbane si interverrà su un tracciato complessivo di 40.740 metri quadri lineari corrispondenti a oltre 5 chilometri.

“Questo maxi piano – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rientra nella programmazione della manutenzione straordinaria con cui, periodicamente, interveniamo sulla rete viaria cittadina per rispondere alle esigenze legate sia alla naturale usura del manto stradale sia all’intensificarsi dei flussi di traffico. Un impegno che oggi assume un valore ancora maggiore alla luce dell’aumento significativo dei costi degli interventi: rispetto al 2020, infatti, il prezzo delle lavorazioni stradali è praticamente triplicato registrando incrementi rilevanti e passando, ad esempio, da 9 a 25 euro al metro quadrato per una semplice asfaltatura e da 17 a 50 euro al metro quadrato per gli interventi di bonifica più profondi con binder. A incidere sono stati diversi fattori, dall’adeguamento al Prezzario regionale all’introduzione di nuove voci di spesa, fino agli obblighi ambientali previsti dai nuovi CAM Strade. L’investimento comunale tiene conto anche di questa evoluzione del quadro economico e rappresenta uno sforzo importante per garantire comunque il necessario livello di manutenzione e sicurezza della nostra rete viaria”.

“Nel corso di questi anni – prosegue il Sindaco – siamo intervenuti con manutenzioni, ma a seguito dell’alluvione, che ha richiesto una necessaria riprogrammazione di tutte le opere, abbiamo accumulato un leggero ritardo che a partire da questi nuovi interventi intendiamo recuperare. Una pianificazione che ci permette di affrontare in maniera organica le principali criticità, migliorando la qualità della viabilità e innalzando gli standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Tra le priorità individuate nelle ultime settimane figurano gli interventi su viale Europa, corso Roma e il risanamento di via Milani, da completare prima della riapertura delle scuole. Si tratta di arterie che, negli ultimi mesi, sono state interessate da importanti cantieri strategici per la città, come il rifacimento dell’area della stazione e la riqualificazione e ristrutturazione del complesso Roverella, in centro storico. Conclusi questi interventi, sarà possibile procedere anche al ripristino delle pavimentazioni stradali, restituendo ai cittadini infrastrutture più sicure, funzionali e decorose”.

Tra gli interventi più significativi figurano quelli inseriti nel progetto di ristrutturazione e ricostruzione delle strade extraurbane, che tra ripristini e interventi di manutenzione a tratti non contigui, coinvolgeranno l’asse di via Moneta, dalla rotatoria Emilio Segrè fino alla rotatoria Natta, oltre alle rotatorie Rita Levi Montalcini, Emilio Segrè, Giulio Natta, Dulbecco e Ponte di Ferro. Previsti inoltre lavori su diversi tratti di via Dismano, dall’area della rotatoria Saragat fino all’ingresso della Fiera e verso via Zavaglia, oltre ad alcuni tratti di via San Vittore.

Per quanto riguarda la rete urbana, tra ripristini e interventi di manutenzione a tratti non contigui, il progetto interesserà numerose arterie cittadine con interventi di manutenzione a tratti, anche non contigui. Tra queste figurano le vie Mario Angeloni, Piave, Padre Vicinio da Sarsina, Felice Cavallotti, Cervese, Vincenzo Angeli, viale Europa, Zuccherificio, Alessandro Bonci, Natale Dell’Amore e via Savio.

A questi si aggiungono gli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel 2026, che riguarderanno il sottopasso di via San Cristoforo, alcuni tratti della via Emilia, procedendo da ponente, e un tratto della via Ravennate in corrispondenza del civico 1577.

Parallelamente proseguiranno gli interventi di ripristino definitivo affidati a Hera a seguito dei lavori di bonifica delle reti dei sottoservizi. Il rifacimento degli asfalti definitivi sarà eseguito dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno, necessario in seguito al rifacimento delle reti, così da garantire la stabilità del sottofondo e una maggiore durata della pavimentazione. Tra le altre strade interessate figurano via Fermi, via Pacinotti, via Gondar, via Giarabub, via Galvani, via Volta, via Arenacci, via Avogadro, via Ferraris, via Riccione, via Tripoli, via Cheren, via Tobruk, via Giuseppe Di Vittorio, parte di via Mameli, l’allaccio con via Settembrini e l’intera via Ticino. Sono inoltre previste ulteriori asfaltature, a carico di Hera, come opere compensative per gli interventi urgenti di riparazione delle fughe sulle reti, per un totale di circa 62 mila metri quadrati di pavimentazioni. Tra le prime aree individuate figura via Mura Giardino Pubblico, mentre l’elenco definitivo delle altre strade è ancora in fase di definizione.