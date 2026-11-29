Anche un’impresa del Cesenate che opere nel settore del commercio di rame e di altri metalli misti è rimasta invischiata in una maxi indagine per frode fiscale. Una frode che sarebbe stata perpetrata attraverso fatture false per un totale di 28,5 milioni di euro, con decine di società coinvolte in varie parti d’Italia. Negli ultimi giorni la posizione di questa attività sembra però essersi alleggerita: il Tribunale del Riesame di Forlì, presieduto da Federico Casalboni, ha annullato il decreto di sequestro preventivo che il gip aveva emesso. A rendere possibile questa pronuncia è stato l’accoglimento di una questione di competenza territoriale sollevata dall’avvocato Alessandro Sintucci, che difende l’imprenditore, cesenate d’adozione, finito nei guai. Il procedimento era stato spostato da Napoli (dove c’era stata la rocambolesca scintilla iniziale delle indagini, nate da accertamenti su un salone da parrucchiera che risultava fatturare milioni di euro e che secondo gli inquirenti è solo una “testa di legno” usata dai principali accusati per la loro azione fraudolenta) a Forlì. In questo territorio erano state infatti inserite in dichiarazione le fatture che la Procura del capoluogo campano ritiene siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti. Un modo per abbattere la base imponibile e quindi pagare meno tasse.