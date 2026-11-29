Anche un’impresa del Cesenate che opere nel settore del commercio di rame e di altri metalli misti è rimasta invischiata in una maxi indagine per frode fiscale. Una frode che sarebbe stata perpetrata attraverso fatture false per un totale di 28,5 milioni di euro, con decine di società coinvolte in varie parti d’Italia. Negli ultimi giorni la posizione di questa attività sembra però essersi alleggerita: il Tribunale del Riesame di Forlì, presieduto da Federico Casalboni, ha annullato il decreto di sequestro preventivo che il gip aveva emesso. A rendere possibile questa pronuncia è stato l’accoglimento di una questione di competenza territoriale sollevata dall’avvocato Alessandro Sintucci, che difende l’imprenditore, cesenate d’adozione, finito nei guai. Il procedimento era stato spostato da Napoli (dove c’era stata la rocambolesca scintilla iniziale delle indagini, nate da accertamenti su un salone da parrucchiera che risultava fatturare milioni di euro e che secondo gli inquirenti è solo una “testa di legno” usata dai principali accusati per la loro azione fraudolenta) a Forlì. In questo territorio erano state infatti inserite in dichiarazione le fatture che la Procura del capoluogo campano ritiene siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti. Un modo per abbattere la base imponibile e quindi pagare meno tasse.

Dissequestro

È quella l’ipotesi di reato in base alla quale erano state sequestrate all’imprenditore cesenate grosse quantità di denaro e anche quote societarie. Ma l’avvocato Sintucci, che lo assiste, è riuscito a ottenere l’annullamento di quegli atti. Un risultato non da poco anche tenendo conto del fatto che nessuno degli altri numerosi indagati ha visto recepita questa istanza. Ora bisognerà aspettare di leggere le motivazioni per capire se sono state accolte eccezioni relative alla procedura o la svolta sia avvenuta per ragioni di merito. Se il motivo del dissequestro fosse il secondo, prenderebbe forza la tesi che l’indagato e il suo avvocato hanno sempre sostenuto: che il materiale finito sotto la lente sia stato ritirato e acquistato regolarmente da una società veneta che, secondo l’accusa, è amministrata dagli stessi gestori del salone da parrucchiera da cui tutto è partito.

In trincea contro le accuse

Per difendere la correttezza dell’operato dell’impresa che assiste, l’avvocato Sintucci ha anche depositato una consulenza tecnica dalla quale risulta l’effettiva vendita di materiale che quindi doveva essere stato necessariamente comprato da qualcuno. A titolo di indagini difensive, il legale ha sentito inoltre un autotrasportatore, che ha confermato che caricava materiale dall’azienda veneta e poi la portava e consegnava a quella cesenate. Esiste anche documentazione sulla tracciabilità, che confermerebbe tutto questo. Quindi che quelli fatturati non sarebbero stati acquisti fittizi ma veri.

La tesi difensiva