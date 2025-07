Cesena. Maxi controlli dei carabinieri, 18 denunce e 11 segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti

Proseguono intensi i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nel corso del fine settimana, attraverso l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno condotto mirati servizi di prevenzione dei reati e contrasto alle condotte illecite.

Le operazioni, concentrate prevalentemente nelle ore serali e notturne nei pressi della Stazione Ferroviaria e lungo le principali arterie stradali, hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di diverse persone per vari reati.

Sei automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, avendo fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0,59 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente in vista della sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida. In un caso è stato disposto anche il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Un ulteriore conducente è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dopo essere risultato positivo al pre-test per cannabinoidi, confermato dai successivi accertamenti presso una struttura sanitaria. Anche per lui sono scattati il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a persona idonea.

Tre giovani sono stati denunciati per furto dopo essere stati sorpresi a sottrarre generi alimentari da un negozio. Uno di loro è stato anche sanzionato per ubriachezza e, trovandosi in zona sottoposta a tutela speciale secondo il Codice di Convivenza Civile, ha ricevuto un ordine di allontanamento per 48 ore.

Altri tre giovani sono finiti nei guai per lesioni personali dopo aver aggredito un coetaneo, che è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi.

Un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere essendo stato trovato con coltello, martello, tenaglia e pietre nello zaino. Anche per lui è scattato l’ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona tutelata.

Quattro cittadini stranieri sono stati denunciati per soggiorno irregolare e accompagnati all’Ufficio Stranieri per l’avvio delle procedure di espulsione. Uno di loro è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti per il possesso di una dose di eroina.

Durante i controlli, i carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura altri dieci giovani come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale.