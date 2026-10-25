Cesena, Maurizio Adolfo e lo storico autoscontro al Luna Park: “Tanti amori sono sbocciati qui” VIDEO

«Ragazzi giù il gettone, si parte». È lo slogan rimasto nelle menti di numerosi generazioni e che continua ad echeggiare all’autoscontro della famiglia Adolfo. A distanza di 73 anni, a portare avanti una delle attrazioni simbolo del Luna Park di Cesena e delle fiere in Romagna sono Maurizio Adolfo e i nipoti Pietro e Matteo, che con impegno e passione continuano a far divertire ragazzi e famiglie. Una “favola automobilistica” partita nel lontano 1953 e che non intende fermarsi con la quarta generazione.