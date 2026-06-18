Cesena, maturità 2026: l’emozione degli studenti per la prima prova - Gallery

L’emozione degli studenti cesenati per un giorno che non dimenticheranno mai. Il momento tanto atteso è arrivato. Ha preso il via l’esame di Maturità per oltre 527mila studenti in Italia. Come riporta Rainews, Cesare Pavese con la poesia ‘Passerò per piazza di Spagna’ tra le 7 tracce tra cui scegliere (divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità) per la prima prova di italiano. Inoltre, un brano tratto da ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati. Tra le altre scelte, il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat. Tra le proposte anche un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi ‘I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare fontiere’ e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi ‘Alzarsi all’alba’.

Inoltre uno dei due temi di attualità ruota attorno al concetto di “Incanto”. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista “Internazionale” nel gennaio 2026. Agli studenti è chiesto di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

Una delle tracce di testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”. Che stimola delle riflessioni su storie di creatività scientifica.