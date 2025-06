Cesena, maturità 2025 per 1.439 studenti. L’assessora Baredi: “Portate i vostri insegnanti nel cuore”

Maturità 2025: a partire da mercoledì 18 giugno, 1.439 studenti cesenati affronteranno l’esame di Stato. Si comincia con la prima prova scritta di italiano, che proporrà sette tracce suddivise in tre tipologie, selezionate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Giovedì sarà la volta della seconda prova specifica per ciascun indirizzo di studi, mentre gli esami orali prenderanno il via nei giorni successivi per concludersi entro la prima metà di luglio.

In città saranno ben dieci le scuole secondarie di secondo grado che apriranno le porte ai maturandi. Si tratta del liceo scientifico ‘Righi’, del liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’, del liceo classico ‘V. Monti’, Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo ‘L. Almerici’, dell’Istituto tecnico ‘Garibaldi/Da Vinci’, Istituto Superiore ‘Pascal Comandini’, Istituto professionale di Stato ‘Versari Macrelli’ e l’Istituto tecnico economico ‘Renato Serra’. A questo proposito in queste ore che precedono il grande giorno operatori, insegnanti e dirigenti scolastici sono impegnati nell’allestimento degli spazi didattici e in tutte le attività amministrative necessarie.

A tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare questa importante esperienza di vita, l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi ha rivolto un messaggio di augurio e incoraggiamento sottolineando la centralità della Maturità e l’instancabile lavoro svolto da insegnanti e dirigenti scolastici che in questi giorni affiancheranno i maturandi. “Siamo alla vigilia dell’Esame di Maturità. Mercoledì 18 giugno – commenta l’assessora Baredi – nei dieci istituti della nostra città, si svolgerà una tappa fondamentale per 1.439 ragazze e ragazzi. A loro va il mio saluto affettuoso, che è anche quello del Sindaco e dell’intera comunità cittadina. La Maturità rappresenta non solo un passaggio oggettivo, ma anche un momento simbolico. Vi siete preparati, avete studiato, chi più, chi meno, e ora siete chiamati ad affrontare questo impegno con responsabilità. Molti di voi proseguiranno gli studi, altri – ce lo auguriamo – troveranno presto un lavoro, e alcuni si prenderanno del tempo per riflettere e scegliere con consapevolezza la strada da intraprendere. In ogni caso, non lasciatevi mai definire da un voto, da un giudizio, tanto meno da un pregiudizio. Non solo ora, durante la Maturità, ma mai. In questi cinque anni – prosegue l’Assessora – avete vissuto una parte fondamentale della vostra vita all’interno dell’istituzione più importante del nostro Paese: la scuola. I vostri insegnanti, professori e professoresse, vi hanno accompagnato con dedizione e professionalità. Portateli con voi, nel cuore. A loro, così come ai dirigenti scolastici, la nostra città deve moltissimo. In bocca al lupo, care ragazze e cari ragazzi. E ricordiamolo sempre: salviamo il lupo. Buona Maturità a tutte e a tutti”.