Matteo Leonardi sarà il presidente del Rotary Club Cesena per l’annata 2028-2029. Leonardi è il segretario dell’annata in corso. L’ha deciso l’assemblea dei soci riunitasi mercoledì 25 novembre nella sede di piazza Aguselli.

Nel corso della stessa riunione è stato votato anche il consiglio della prossima annata, quella 2027-2028, che sarà presieduta da Paolo Borghetti, scelto dall’assemblea dei soci nel novembre 2025. I sei nuovi consiglieri sono: Barbara Burioli, Franca Castagnoli, Elide Giordani, Luca Montanari, Emanuela Pagliarani, Alberto Sensini. Oltre a questi consiglieri, affiancheranno il presidente Borghetti, il past president, Mauro Ravaglia (attuale presidente), il presidente incoming per l’annata 2028-2029, Matteo Leonardi, la segretaria Manuela Barducci, il prefetto, Ivan Gentili e il tesoriere, Giorgio Giovannini, scelti dal presidente Borghetti.

Matteo Leonardi è Responsabile del Contenzioso NPE di Crédit Agricole Italia Spa, avvocato, sposato con Barbara e padre di Ludovico, attivo nel sociale e nel movimento Scout.