Cesena, Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro all’ex Macello

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:30 alla sala conferenze dell’ex macello di Cesena, il giornalista e scrittore Matteo Gracis incontrerà il pubblico in occasione dell’uscita del suo nuovo libro dal titolo “Il sorriso del guerriero” edito da Sperling & Kupfer.

Gracis da anni è uno dei 10 giornalisti italiani con più interazioni sui social, una voce spesso contro-corrente ma molto apprezzata con oltre 1 milione e 300mila follower tra le varie piattaforme. Il nuovo libro, il sesto dell’autore, affronta in modo originale attraverso la forma del romanzo, un tema quanto mai attuale: come riuscire a coltivare gioia di vivere, leggerezza e ottimismo e al tempo stesso battersi per la giustizia, la pace, i diritti e le libertà personali.