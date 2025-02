Cesena, marzo delle donne 2025: il programma delle iniziative

A Cesena, la Giornata Internazionale della Donna dura per l’intero mese di marzo. A definire il ricco programma che dal 1° al 28 del mese coinvolgerà la comunità promuovendo la parità di genere e la lotta per i diritti di tutte sono l’Amministrazione comunale di Cesena e il Forum sui Generis, insieme ormai da anni nella lotta contro le discriminazioni, la violenza e le disuguaglianze di genere. Un’occasione per riflettere sul percorso storico delle donne verso l’uguaglianza e la parità di diritti attraverso 27 appuntamenti dedicati alla cultura, alla consapevolezza di genere e al contrasto della violenza, anche grazie all’impegno di tante associazioni locali che nel corso dell’intero anno mantengono accesi i riflettori sul tema portando avanti il lavoro culturale di sensibilizzazione, confronto e dibattito. Tutti gli eventi (ad eccezione della proiezione del 17 marzo) saranno ad ingresso gratuito.

Preceduto dal torneo di burraco organizzato il 23 febbraio dal Gruppo consorti Rotary Club Cesena, che devolverà il ricavato alla struttura ‘Il Ponte’ gestita dall’associazione Apeiron in collaborazione con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, il calendario comincia sabato 1° marzo, alle ore 16:00, allo Spazio Artaj (viale della Resistenza, 57) per partecipare alle prove generali di ‘Voci senza paura’, un coro di donne da 0 a 100 anni che si esibirà in un flash mob canoro in programma per sabato 8 marzo in piazza del Popolo (per informazioni e adesioni contattare lo 320 278 71 12 oppure scrivere alla pagina Instagram @bandada.coromigrante). Alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, Massimo Pulini presenterà il libro ‘Il diario di Elisabetta Sirani’ (Editrice NFC Rimini, 2025).

Martedì 4 marzo, dalle ore 13:30 alle ore 15:30 presso il Dipartimento di Psicologia - Campus di Cesena (Piazza Sanguinetti, 180) si svolgerà un evento interattivo aperto alla comunità studentesca e cittadina per conoscere le esperienze di service-learning realizzate dagli studenti del laboratorio con le comunità di Cesena. Il Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena, servizio che ha ospitato alcuni tirocinanti, affiancherà gli studenti e le studentesse che hanno lavorato a un progetto sulla violenza economica.

Venerdì 7 marzo, alle ore 16:00, nelle sale dell’hub di comunità Con.Te.Sto di Sant’Egidio (via Cervese, 1260) sarà possibile partecipare alla lettura per bambini e genitori ‘Per tutte le volte che mi hanno detto No!’. Alle ore 17:00, nella sala Lignea della Malatestiana, ‘Le maternità del cuore’ con testimonianze di madri adottive, affidatarie, ospitanti. Nel pomeriggio sarà presentato il libro autobiografico del pedagogista e docente Ghennadi Guiducci ‘E il cuore mi sorrise’, a cura di Fidapa Cesena - Malatesta e in collaborazione con ‘Piccolo mondo Odv’. Alle ore 18:00, al Circolo Arci di Montiano (vicolo Pescheria) si terrà l’evento “Donne” in cui Manuela Gori converserà con l’Assessora alle Politiche delle Differenze del Comune di Cesena Giorgia Macrelli e Barbara Monachesi dell’associazione Apeiron ODV sui progetti a favore della parità di genere e le realtà che operano sul territorio.

Doppio appuntamento in serata. Alle ore 20:45 al teatro parrocchiale Audax di Villachiaviche (via Cervese, 2726) la Sezione Cai di Cesena – nell’anno del 60esimo dalla sua istituzione – celebrerà le donne che hanno fatto e che fanno la sua storia. L’evento sarà impreziosito dall’intrattenimento musicale del maestro di violino Piero Raffaelli. Alle ore 20:30, la Consulta donne di Sarsina, nella sala mostre Centro Studi Plautini (via IV novembre) presenterà ‘4 donne regine per una sera’, intervista multipla a 4 donne del territorio tra quotidianità e pensiero. Nel corso della serata inoltre sarà possibile conoscere i servizi dello Sportello decentrato del Centro donna in Vallata e si potrà visitare la mostra concorso dedicata a Caterina Sforza ‘Le donne fatali nella storia: le corti, gli amori, l’arte, la bellezza’, a cura di Marilena Spataro e Alberto Goss.

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla donna, si apriranno le porte del Centro donna Centro Antiviolenza di Cesena (via Aldini, 26). Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 le operatrici accoglieranno i cittadini illustrando loro le azioni intraprese in questi anni, le progettualità in corso e tutti i servizi attivi sul territorio. In mattinata, dalle 09:30 alle ore 11:30, WellDone Cils Social Food (piazza della Libertà, 4) ospiterà ‘La ruota delle donne, tra donne, per le donne’, un laboratorio esperienziale condotto dalla psicologa Maria Giovanna Bonasso: spazio di ascolto e condivisione dove potersi riconoscere nell’esperienza di altre donne (partecipazione gratuita, iscrizioni e informazioni al 333 1398469).

Alle ore 15:00 tutti in marcia con la camminata solidale ‘Wir Cammina’, a cura di Woman in Run Asd Cesena, che si muoverà da piazza Bufalini, di fronte alla Biblioteca Malatestiana. Ma non è tutto: sempre nel pomeriggio di sabato, alle ore 16:00, piazza del Popolo ospiterà il flash mob canoro ‘Voci senza paura’. All’attività fisica e alla musica si affiancherà l’arte. Alle ore 16:00 nella sale espositive della Pinacoteca comunale (via Aldini, 26) si potrà partecipare al laboratorio esperienziale ‘Svela la tua opera d’arte’ a cura di Caterina Criscione, Gestalt Counsellor, aperto a tutti per dialogare con il femminile attraverso le immagini e la poesia (partecipazione gratuita con prenotazione allo 0547 610892 oppure a prenotazioni@comune.cesena.fc.it). Nel corso del pomeriggio, dalle 15:30 alle ore 19:00 l’area Gaming della Malatestiana, in collaborazione con Area Games, ospiterà giochi da tavolo ideati da autrici donne.

Domenica 9 marzo, alle ore 15:30, Camminata a tappe con letture a cura dei Gruppi di lettura ‘Libriamoci tra le pagine’, ‘Auser’, ‘Le libranti’ Associazione Ipazia libere donne, ‘Le affinità elettive’ e ‘Pagine sorelle’. Si partirà dalla pinacoteca comunale (via Aldini, 26) per approdare in Biblioteca Malatestiana. Alle ore 16:00, nella sala Lignea della Malatestiana sarà presentato il libro di Giovanna Rossi ‘Soprattutto il nome’. In Aula Magna, alle ore 17:00, Sofia Fiorini, presenterà il libro ‘La perla di Minerva’.

Martedì 11 marzo, alle ore 15:30, nella Sala ‘O. Alessandri’ di Auser (Corso U. Comandini, 7) sarà proiettato il film ‘Suffragette’ diretto da Sara Gavron (2015). Alle ore 16:30 il Punto lettura Con.Te.Sto di San Giorgio (via Fratelli Latini, 24) ospiterà un laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni ‘L’8 tutti i giorni’.

Mercoledì 12 marzo, alle ore 18:00, al teatro ‘A. Bonci’ andrà in scena ‘Il volo delle fenici’ incentrato sulle storie di viaggio e di riscatto personale di sette donne. A cura della Compagnia delle Fenici e di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione. Ideazione e direzione artistica Manuela Carabini e Cecilia Valenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0547 355959 (posti limitati)-

Giovedì 13 marzo, alle ore 19, nella sede di CesenaLab (via Martiri della libertà, 14c), RadioContra organizza Contra in Studio, intervista e live podcast insieme a Denise Battaglia, presto in uscita con il suo nuovo disco. Alle ore 20:30, al Teatro Victor di San Vittore sarà la volta di ‘La moda parla. Giovani d’oggi. Inquietudini, disagi, conquiste’. Quali emozioni dietro la creazione di un abito? Consulenza della psichiatra psicoterapeuta Patrizia Casali. A cura di Scuola moda Cesena e di Fidapa Cesena – Malatesta.

Venerdì 14 marzo, alle ore 17:00, all’hub di comunità di Borello letture e giochi in occasione dell’8 marzo a cura di ‘Impatto-D’. Alle ore 20:30 nella Sala Polivalente Salvador Allende (Corso G. Vendemini, 18) di Savignano sul Rubicone ‘Gesto politico’, quattro pazze risate sugli stereotipi di genere di e con Laura Pozone. Evento a cura di Cgil Forlì-Cesena, Spi Cesena, Spi Cgil Forlì-Cesena, Associazione ‘L. Lama’, con il patrocinio del Comune di Savignano, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Alle ore 21:00, al Centro Arti Visive e Sceniche di San Martino in Fiume (via Fusconi, 59) si potrà partecipare alla lettura scenica con oggetti dedicata a Jane Austen ‘Orgoglio e pregiudizio’, con la drammaturgia e regia di Giuseppe Viroli, a cura di Compagnia Fuori scena e teatro Distracci’.

Lunedì 17 marzo, alle ore 20:45, il Cinema Multisala ‘Eliseo’ proporrà la proiezione del film ‘Never look away’, un emozionante tributo alla storica reporter della Cnn Margareth Moth (ingresso 3 euro a persona).

Si continua mercoledì 26 marzo, alle ore 16:30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana con la presentazione del libro dell’autrice Nogaye Ndiaye ‘Universo parallelo. Il paradigma del privilegio’ a cura del Centro interculturale – Progetto di accoglienza Sai di Asp Cesena/Valle Savio.

Giovedì 27 marzo, alle ore 21:00, al teatro Victor di San Vittore l’associazione ‘Perledonne’ proporrà il concerto e recital di poesia con Francesca Romana Perrotta.

Venerdì 28 marzo, dalle ore 18:00 alle 22:00, ai Giardini pubblici (Corso Ubaldo Comandini) “Era proprio mia quella voce” con ‘Canta fino a dieci’, collettivo di cantautrici tra cui Anna Castiglia, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace, in apertura Denise Battaglia e a seguire dj set a cura di Le Luride TrashCrew. Alle ore 20:00 nella Sala Gramsci di San Mauro Pascoli si terrà la proiezione del film documentario ‘5 nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans’ con la regia di Elisa Mereghetti (Italia Giappone, 2023). La proiezione sarà introdotta dalla regista, da Valentina Petrillo, campionessa paralimpica italiana e prima atleta transgender e dallo Sportello Antiviolenza Associazione Alba di Savignano sul Rubicone. Evento a cura dell’Associazione Agedo. La programmazione integrale della rassegna è reperibile sulla homepage del sito del Comune.

Il manifesto allegato è stato realizzato a partire dal disegno di Adele Amadori, Marlene Brigliadori, Anna Placuzzi, Caterina Roncucci e Isabella Zammarchi della classe 1°S del liceo classico ‘Vincenzo Monti’.