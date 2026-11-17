Un nuovo centro di estetica arricchisce il panorama delle attività dedicate al benessere nel Cesenate. È stato inaugurato domenica 15 novembre, in via San Mauro 19, a San Mauro in Valle, “Mimì Skinlab”, il salone di Martina Laghi, 28 anni, che ha scelto di trasformare la propria esperienza professionale in un progetto imprenditoriale personale.

All’inaugurazione erano presenti Riccardo Cappelli, vicesegretario di Confartigianato, associazione a cui il salone è aderente, Cristiana Suzzi, responsabile della categoria Benessere di Confartigianato Cesena, e Lorenzo Plumari, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Cesena, insieme a familiari e amici, per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura imprenditoriale. «Tutto si è avviato quando mi sono avvicinata al mondo dei massaggi – racconta Martina –. Successivamente ho intrapreso un percorso di formazione con Form.Art Confartigianato, frequentando diversi corsi che mi hanno permesso di acquisire competenze e diventare dipendente. Ho lavorato per diversi anni in un centro, dove ho potuto mettere in pratica la preparazione teorica, crescere professionalmente e capire che questa era davvero la mia strada. Ora ho deciso di fare il grande salto e mettermi in proprio. Corono un sogno».

Il nome scelto racchiude già la filosofia della nuova attività. «Mimì è il vezzeggiativo con cui mi chiamano affettuosamente in famiglia, mentre Skinlab richiama l’idea di un laboratorio della pelle, uno spazio in cui professionalità, competenza e attenzione alla persona si incontrano. Voglio che sia un centro estetico riconoscibile per la mia presenza e per un rapporto personalizzato con ogni cliente, non un centro anonimo», spiega Martina.

Particolare attenzione sarà dedicata ai trattamenti viso e corpo, con percorsi pensati per le diverse esigenze e per una clientela femminile di tutte le età. «È importante avvicinarsi alla cura della pelle anche da giovani, con un approccio orientato alla prevenzione, senza aspettare che compaiano i primi problemi. Amo questo lavoro perché attraverso i trattamenti posso contribuire a far stare bene e rendere felici le persone».

I massaggi rappresenteranno un’altra parte importante dell’offerta, e tutti i trattamenti sono rivolti anche alla clientela maschile, sempre più interessata alla cura del corpo e al benessere personale. «Confartigianato ha accompagnato Martina nel percorso che l’ha portata all’apertura – sottolineano il vicesegretario Cappelli e la responsabile di categoria Suzzi – ha aperto un nuovo centro estetico che arricchisce un settore florido, apprezzato per la qualità dei servizi e per la capacità di costruire rapporti di fiducia e fidelizzare la clientela, un vanto del nostro territorio».