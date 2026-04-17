Cesena, Marco Montalti nuovo direttore dei distretti sanitari: “Vicini ai bisogni delle persone” VIDEO

Questa mattina è stato presentato il dottor Marco Montalti, nuovo direttore dei Distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. La nomina è avvenuta dopo apposita procedura di selezione pubblica, con delibera del Direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori. Trentunenne, nato e cresciuto a Cesena, Montalti ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna. Successivamente si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 2025, per poi entrare nell’Ausl Romagna poco dopo. «Sento profondamente la responsabilità di questo compito - ha dichiarato Montalti - immagino e credo fortemente in un distretto che sia vicino ai bisogni e che riesca a dare risposte concrete».