Cesena, Maratona Alzheimer: aperte le iscrizioni

CESENA. Sono aperte le iscrizioni online all’edizione 2024 della Maratona Alzheimer, la marcia per i diritti delle persone con demenza dell’8 settembre. Quel giorno dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena (alle 8.30) partirà infatti la marcia che si concluderà a Cesenatico: 16 chilometri che ognuno potrà affrontare con il proprio passo, con l’obiettivo comune di sostenere una nuova cultura dei diritti delle persone con Alzheimer e demenza, spiegano gli organizzatori. Per chi invece vorrà partecipare, ma su un percorso più breve, prevista anche la piccola marcia di 8 chilometri, e la mini marcia di 2 chilometri dal Grattacielo di Cesenatico. Sempre l’8 settembre, gli atleti competitivi potranno correre la mezza maratona Alzheimer - VI Memorial Azeglio Vicini, gara Fidal organizzata dalla Asd Maratona Alzheimer. La partenza della gara, sul percorso da Cesena fino al Parco di Levante di Cesenatico, sarà alle 8 da Piazza del Popolo a Cesena. L’iscrizione alla gara comprende una donazione del 50% alla Fondazione Maratona Alzheimer a sostegno di progetti per i diritti, la cura, la prevenzione e la ricerca scientifica. Già attivi anche i Runner Solidali, che correranno la mezza maratona attivando una propria raccolta fondi personale a sostegno dei progetti di ricerca. Nel 2023, con le le iniziative della Fondazione sono stati raccolti 42.000 euro, ricordano gli organizzatori, 15.000 destinati al Tecnopolo di Bologna-Ozzano “Rita Levi-Montalcini” e Fondazione Iret Ets, da anni punto di riferimento della Fondazione Maratona Alzheimer per lo sviluppo di fondamentali progetti di ricerca, 15mila per il progetto Caffè Alzheimer Diffuso, attività di cura e assistenza e 12.000 destinati alle in attività di cultura e sensibilizzazione.

Volute dalla Fondazione Maratona Alzheimer, la marcia per i diritti e la gara competitiva concluderanno la tradizionale settimana di lavori che ogni anno si svolge a settembre, mese dedicato alla malattia di Alzheimer, a Cesenatico: dal 2 all’8 Fondazione Maratona Alzheimer proporrà un programma ampio e di grande interesse, dall’annuale appuntamento del Forum nazionale dei Caffè Alzheimer, organizzato insieme all’Associazione Italiana di Psicogeriatria (Aip), alla Settimana che non si dimentica - Vacanze inclusive che intende offrire un’occasione di svago e di riposo, in un clima di vicinanza e solidarietà, alle persone con Alzheimer e ai caregiver, impegnati quotidianamente nella cura del proprio famigliare. La settimana è promossa unitamente ad Alzheimer Emilia-Romagna.