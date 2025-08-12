Cesena, manutenzione del verde pubblico: divieti in Piazzale Sirotti in zona Vigne

Nella giornata di domani, mercoledì 13 agosto, l’area di sosta di piazzale Sirotti, in zona Vigne a Cesena, sarà interessata da interventi di manutenzione del verde pubblico. A questo proposito, con lo scopo di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori programmati, dalle ore 7 alle ore 13 la circolazione nel tratto stradale sarà regolamentata temporaneamente da un divieto di sosta con rimozione. Nel corso della fascia oraria indicata non sarà dunque consentita la presenza di veicoli in sosta, al fine di agevolare le operazioni e garantire la sicurezza degli operatori. Le modifiche saranno indicate sul posto da apposita segnaletica di lavori in corso.