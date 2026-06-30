Cesena, manutenzione dei corsi d’acqua: conclusi i lavori della Regione a Borello, Mercato Saraceno e Sarsina

Argini più solidi e corsi d’acqua più sicuri in caso di piene. È il risultato degli interventi di manutenzione completati lungo gli affluenti e i rii minori del bacino del Savio nei Comuni di Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina.

I lavori hanno riguardato il ripristino e il mantenimento della funzionalità idraulica, la stabilizzazione degli argini e delle opere idrauliche, la pulizia dei tratti arginati e non arginati per favorire il regolare deflusso e il controllo delle piene nelle aree più critiche, oltre all’eliminazione di abusi e di situazioni che potevano compromettere la pubblica incolumità. Si tratta di una serie di opere diffuse e mirate realizzate dall’Ufficio territoriale Bacini idrografici da Fiumi uniti a Rubicone dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, finanziate con oltre 1,1 milioni di euro nell’ambito dell’ordinanza n. 8 del 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione.