Cesena, manutenzione dei corsi d’acqua: conclusi i lavori della Regione a Borello, Mercato Saraceno e Sarsina

Cesena
  • 30 giugno 2026
La briglia del torrente Borello
La briglia del torrente Borello

Argini più solidi e corsi d’acqua più sicuri in caso di piene. È il risultato degli interventi di manutenzione completati lungo gli affluenti e i rii minori del bacino del Savio nei Comuni di Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina.

I lavori hanno riguardato il ripristino e il mantenimento della funzionalità idraulica, la stabilizzazione degli argini e delle opere idrauliche, la pulizia dei tratti arginati e non arginati per favorire il regolare deflusso e il controllo delle piene nelle aree più critiche, oltre all’eliminazione di abusi e di situazioni che potevano compromettere la pubblica incolumità. Si tratta di una serie di opere diffuse e mirate realizzate dall’Ufficio territoriale Bacini idrografici da Fiumi uniti a Rubicone dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, finanziate con oltre 1,1 milioni di euro nell’ambito dell’ordinanza n. 8 del 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Gli interventi

Nel dettaglio, nei corsi d’acqua si è provveduto all’esecuzione di lavori di risezionamento degli alvei, difesa delle sponde, rimozione di occlusioni e taglio selettivo della vegetazione in cattivo stato o in condizioni di instabilità, responsabile di fenomeni erosivi e criticità idrauliche.

Tra gli interventi più significativi nel Comune di Mercato Saraceno: il consolidamento delle erosioni di sponda sul torrente Borello, in località Piavola, con la realizzazione di difese in massi ciclopici cementati e opere sporgenti e la rimozione di alberature intraversate e la profilatura dell’alveo del rio Boratella.

Nel Comune di Cesena è stato realizzato il ripristino di una briglia ammalorata e di un tratto di sponda erosa, con la ricostruzione della golena in terra, sul torrente Borello. Infine nel Comune di Sarsina si è provveduto alla sistemazione del fosso di Ranchio, dove sono stati effettuati lavori di profilatura dell’alveo, rimozione di alberature ostruenti e taglio selettivo delle piante danneggiate.

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