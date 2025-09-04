Cesena, Manuela Arcuri e Greta Zuccarello madrine dell’Europeo di Trotto

Saranno Manuela Arcuri e Greta Zuccarello le madrine del Campionato Europeo 2025 in programma sabato 6 settembre. Manuela Arcuri, celebre volto tv, ex modella, showgirl e attrice, Manuela Arcuri negli anni ha conquistato l’affetto del grande pubblico grazie a ruoli in fiction ‘cult’ come Carabinieri, L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e ancora Pupetta - Il coraggio e la passione. Successivamente si è allontanata dal piccolo e dal grande schermo a causa della maternità, ma è tornata nel 2019 come concorrente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. La bellezza mediterranea di Manuela Arcuri è stata ed è oggi celebrata a lungo nel corso della sua carriera, in Italia ma anche all’estero.

Greta Zuccarello è una modella e ballerina italiana conosciuta grazie a programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show. A quattordici anni vince un concorso all’Opus Ballet di Firenze, ottenendo una borsa di studio per un percorso di formazione di danza contemporanea. Si trasferisce a New York e in breve tempo diventa principal dancer per la compagnia Peridance Contemporary Dance Company. A soli 18 anni collabora con Victoria’s Secret e promuove una linea sportiva di intimo. Fa parte del corpo di ballo di programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale.