Cesena, manifestazione pro Palestina in piazza giovedì: Fratelli d’Italia chiede Consiglio comunale senza pubblico per evitare blitz

L’ennesima manifestazione dalla parte dei Palestinesi, convocata in piazza Almerici giovedì alle 19, anche per protestare contro l’attacco fatto ieri dagli Israeliani contro la nuova flotilla umanitaria che stava navigando verso Gaza, crea agitazione nella destra. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Casali, sta presentando in questi minuti una formale richiesta perché venga svolta a porte chiuse la concomitante seduta del Consiglio comunale. Una precauzione sollecitata «per evitare il ripetersi di quanto accaduto il 25 settembre», quando manifestanti pro Palestina sono entrati in municipio, per poi scendere giù spontaneamente pochi minuti dopo, a dialogare col sindaco e vari consiglieri comunali. Con la conseguenza che la seduta è stata interrotta per il venir meno del numero legale. Quella azione viene bollata da Casali come «antidemocratica» e quindi, in nome del «rispetto delle istituzioni», vuole blindare l’assise odierna, impedendo la partecipazione del pubblico. Il tutto - precisa Casali - sulla base del quarto comma dell’articolo 86 del Regolamento del Consiglio comunale.