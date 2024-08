Cesena, manifestazione a Provezza contro il cantiere Snam: «Attendiamo ancora risposte»

Tra tre giorni Snam dovrebbe cominciare le primissime opere preliminari all’avvio del cantiere per la realizzazione del tratto di metanodotto Sestino - Minerbio che attraverserà la zona di Provezza. Contro quel progetto e il modo in cui Snam intende realizzarlo non hanno mai smesso di battagliare Marta Garaffoni e il marito Federico Raspadori proprietari della fattoria e del bosco che si trovano sul tracciato del metanodotto. Su quel terreno questa sera, venerdì 23, si terrà una manifestazione di protesta a difesa della delle 800 piante del bosco e dei 90 animali che in questa fattoria di Provezza hanno trovato rifugio.

«Avremmo voluto che la manifestazione fosse un occasione per un confronto con le istituzioni e con Snam. Snam ha risposto che non parteciperà. Dicono che hanno già detto tutto quello che avevano da dire, questo anche se a tante delle nostre domande non hanno mai risposto», dice Marta Garaffoni. «Quando gli abbiamo chiesto di fare una piccola deviazione al progetto originale così da salvare il nostro bosco e la nostra fattoria - argomenta -, prima ci hanno risposto che non ce ne sarebbe stato il tempo, nell’ultimo intervento sulla stampa hanno detto che non si può fare per ragioni ambientali. Vorrei le spiegassero, visto che distruggono un bosco appena piantato. Ci sarebbe bastata una sola motivazione valida, che invece non ci hanno mai dato. Ci hanno raccontato invece cavolate e lo hanno fatto anche pubblicamente, cambiando continuamente le carte in tavola». «Ho scritto anche al sindaco per invitarlo e a diversi assessori - aggiunge -, ma non mi hanno mai risposto. Dalla politica solo Alleanza Verdi-Sinistra ha finalmente preso posizione dicendosi contrari all’opera».

Questa sera cominceranno ad accogliere sostenitori e amici dalle 19, alle 19.30 cominceranno gli interventi. Tra questi anche quello di Nicolò Gollinucci, ingegnere energetico che «spiegherà, da persona competente, perché questo progetto è un’opera inutile». Tra gli invitati c’è anche Legambiente e nel corso della serata si esibiranno anche gli allievi di danza di Garaffoni. A seguire un momento conviviale e poi la proiezione dell’inchiesta su Snam di Presa Diretta: «Vogliamo allargare lo sguardo al progetto nel suo complesso. Non solo sull’opera pubblica in sé, ma anche rispetto al modo in cui Snam ha deciso di realizzarla, senza tenere conto dell’ambiente e della vita delle persone».