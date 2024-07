Cesena, mangia nel magazzino una merendina da buttare via: lo licenziano, Cgil all’attacco e sciopero di protesta

«Lo hanno licenziato per una merendina recuperata dalla spazzatura». Lo denuncia la Filt Cgil, che promette battaglia, raccontando un episodio accaduto nel magazzino cesenate della Coop Alleanza 3.0. «Qualche giorno fa un lavoratore, sotto cura di antibiotici, mentre lavorava ha avuto un calo di zuccheri improvviso con un forte giramento di testa, ragion per cui ha ritenuto opportuno mangiare subito qualcosa. Nelle immediate vicinanze c’era il punto raccolta rotture del magazzino e il lavoratore ha preso una merendina con la confezione rotta , che da lì a poco sarebbe finita nella spazzatura, e lo ha immediatamente comunicato al responsabile, che gli ha fatto cenno con la testa come per dire “va bene».

Ma la cooperativa “Astercoop”, che ha in gestione quel magazzino, ha punito col licenziamento quel lavoratore, che tra l’altro è anche rappresentante sindacale per la sicurezza dei lavoratori della Filt Cgil.

Il segretario provinciale del sindacato di categoria, Luigi Montesano, ha subito chiesto un ridimensionamento della sanzione, ritenendola «chiaramente sproporzionata rispetto ai fatti avvenuti». Il sospetto è che sia stato trovato un pretesto per allontanare qualcuno che è «scomodo per una cooperativa dove sono all’ordine del giorno atteggiamenti di repressione e intimidatori verso i propri dipendenti».

Nel magazzino è scattata subito la protesta di tutti i lavoratori che oggi hanno scioperato per un’ora nel turno della mattina e un’ora in quello pomeridiano.