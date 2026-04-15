Cesena, mangi il formaggio e leggi un buon libro: l’idea di Daniela e Domenico nella nuova Bottega alimentare

Questa mattina in corso Cavour 168, a Cesena, è stata inaugurata, la nuova Bottega alimentare ‘I Formaggi’ di Daniela e Domenico Balloi. Al momento di festa hanno preso parte anche gli assessori allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari e alla Cultura Camillo Acerbi. Sono due le anime di questa nuova attività, che si rinnova e si trasforma: da negozio di generi alimentari a gastronomia contemporanea, dove poter gustare un’ampia selezione di specialità romagnole e sarde. Ma non solo cucina: tra i tavoli nasce anche uno spazio dedicato ai libri, da sfogliare, condividere o prendere in prestito, per unire gusto e cultura.

Daniela e Domenico, grandi appassionati di lettura, sono soci di Plexum aps, realtà culturale aderente al ‘Patto per la lettura’ promosso dal Comune di Cesena, che anima incontri, dibattiti e letture condivise aperte anche a partecipanti provenienti da altre città. Di recente, dopo un incontro dedicato a Federico Fellini con il professore Marino Biondi, i partecipanti sono stati accolti proprio qui, tra i sapori della cucina di Daniela e Domenico.

Un’idea che prende forma dalle loro parole: creare un luogo vivo, informale, dove incontrarsi in piccoli gruppi, condividere un piatto e un bicchiere, ma anche una lettura, un film, un pensiero.