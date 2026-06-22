Cesena, maltrattamenti in famiglia: 24enne allontanato da casa

I Carabinieri della Stazione di Cesena hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Forlì nei confronti di un 24enne indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla convivente. Gli accertamenti hanno documentato reiterati episodi di violenza verbale e fisica, che avevano costretto la vittima a ricorrere a cure mediche e le avevano provocato un persistente stato di ansia per la propria incolumità.

Il GIP ha disposto l’allontanamento immediato dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri, e l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio del rispetto delle distanze.

Il procedimento rientra nell’attività di contrasto alla violenza di genere e domestica condotta dai Carabinieri del territorio nell’ambito del Codice Rosso.