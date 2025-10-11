Cesena, malore sul lavoro: morto a 37 anni

Tragedia sul lavoro ieri mattina lungo l’asse della via Cesenatico a Ponte Pietra. Un 37enne è morto probabilmente per un malore di origini cardiache. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, ma invano.

Era arrivato di buon mattino alla Ondulati del Savio, lungo la via Cesenatico a Ponte Pietra, M.G., 37enne. Doveva scaricare dal suo camion il carico di materiale per la lavorazione in azienda. Mezzo alla guida del quale aveva viaggiato dal Modenese fino in Romagna.

Erano passate da poco le nove quando è scattata l’emergenza. Il 37enne era crollato improvvisamente a terra senza che chi fosse vicino a lui avesse percepito esattamente quali fossero le problematiche che potevano essergli occorse. Di fatto alcuni operatori dell’azienda hanno iniziato subito a soccorrerlo ed stato immediatamente chiamato il 118, arrivato sul posto auto medicalizzata ed ambulanza.

L’uomo era privo di sensi e quando i sanitari lo hanno preso in carico era anche privo di battito cardiaco. La giovane età, almeno in rapporto a possibili problematiche di natura vascolare, ha reso ancor più fitto l’impegno profuso dai soccorritori per cercare di rianimarlo. Operazioni per tentare di far ripartire il suo cuore durate a lungo ma che non hanno dato alcun esito.

Il sospetto principale per ora dunque è che l’uomo abbia subito un malore di origine cardiaca.

Sul posto, dopo la constatazione del decesso, è intervenuta anche una Volante del commissariato di Polizia di Cesena, che ha svolto gli accertamenti sull’accaduto da mettere a disposizione della medicina del lavoro e della magistratura inquirente (pm Laura Brunelli).

La salma del 37enne nel cuore del mattinata di ieri è stata poi trasferita all’obitorio del Bufalini. Dove prima del via libera alle esequie per i parenti, è in corso di valutazione l’eventuale necessità della magistratura di dettagliare, con un’autopsia, le cause esatte di morte dell’autotrasportatore modenese.