Cesena, malore in campo: 15enne portiere del Forlimpopoli in Rianimazione

Un giovane portiere di 15 anni colpito da malore e ricoverato in Rianimazione al Bufalini di Cesena. Il giovanissimo atleta del Forlimpopoli 1928 lunedì è incappato in un incidente di gioco sul campo a Ponte Abbadesse di Cesena, durante una partita di calcio del campionato Csi. Dopo l’infortunio ha accusato un malore ed è stato operato d’urgenza. Così il post del Forlimpopoli 1928: “Ieri (lunedì, ndr) durante il match valido per il campionato CSI il nostro portiere è stato vittima di un incidente di gioco dopo il quale ha purtroppo ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dei medici. Trasportato in ambulanza in ospedale è stato operato d’urgenza ed ora si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. In questo difficile momento siamo vicini a lui ed alla sua famiglia. Ti aspettiamo in campo!”.