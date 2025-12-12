Cesena. Macfrut in missione Brasile

Presentazioni istituzionali, incontri di business con importatori e distributori brasiliani, visite aziendali e confronti con i principali retailer. Si è conclusa con successo la missione di Macfrut in Brasile, caratterizzata da un’intensa agenda di appuntamenti in preparazione dell’edizione 2026 della fiera, in programma dal 21 al 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre. L’evento vedrà una significativa partecipazione di espositori, importatori e buyer provenienti dallo Stato sudamericano.

La missione, organizzata in collaborazione con l’Agenzia ICE, ha avuto l’obiettivo di coinvolgere espositori e buyer interessati all’acquisto di frutta italiana – in particolare mele e kiwi – in un mercato che sta mostrando un rinnovato interesse per l’ortofrutta fresca del nostro Paese.

Le prime due giornate si sono svolte a San Paolo, dove la delegazione di Macfrut, guidata da Paolo Borgio (Event Manager) e Alberto Ferri (International Sales Account), ha incontrato aziende italiane (Naturitalia, Gruppo La California, Kiwiny) ed europee (Condor e Nutri Fresh). La missione è partita con un incontro presso il Grupo Pão de Açúcar, uno dei maggiori operatori della grande distribuzione brasiliana, ed è proseguita con la visita a Campal Frutas, azienda specializzata nella produzione di mango, avocado e fichi. Il giorno seguente, la delegazione ha visitato il CEAGESP, uno dei più grandi mercati all’ingrosso di frutta, verdura e prodotti freschi del Brasile, e OBA Hortifruti, una delle principali catene brasiliane del settore.

La missione è poi continuata a Petrolina, nella valle del São Francisco, dove Macfrut 2026 è stata presentata presso il Centro de Excelência em Fruticultura del SENAR, davanti a numerosi operatori del settore. Non sono mancate le visite tecniche presso importanti realtà produttive della zona, nota per la sua vocazione ortofrutticola: la Cooperativa Agrícola Nova Aliança, specializzata nella produzione ed esportazione di uva da tavola di alta qualità; FLK Logistica, hub logistico dell’agroindustria; Grand Valle Agricola, produttore di mango e uva da tavola; e Santa Felicidade, con le sue produzioni di mango e uva da tavola.

«Si prospetta una grande presenza di espositori, buyer e operatori dal Brasile nella prossima edizione di Macfrut», ha dichiarato Paolo Borgio, Event Manager di Macfrut. «Questa missione è stata un’occasione importante per consolidare il dialogo con aziende, buyer, mercati e partner istituzionali del settore, confermando l’interesse e il potenziale del mercato brasiliano per le nostre imprese produttrici. Un ringraziamento speciale all’Agenzia ICE, che ci supporta nel percorso di internazionalizzazione, e alle aziende che hanno partecipato a questa missione».