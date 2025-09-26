Cesena, Macfrut e Cesena Fiera: si dimette Renzo Piraccini, il nuovo presidente è Patrizio Neri

Si è appena dimesso Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e timoniere del Macfrut. Lo ha annunciato poche ore fa, dopo avere retto per 11 anni le redini dell’ente. Il terremoto c’era stato quando aveva esplicitamente chiesto, in una lettera ai soci di essere confermato anche alla scadenza di questo suo quarto mandato, nella prossima primavera, per preparare l’avvicendamento, ma la risposta era stata gelida. Ora è esplosa la “bomba”. Al posto di Piraccini, che ha 75 anni, il cda, che si è riunito d’urgenza, ha cooptato all’unanimità come presidente Patrizio Neri, 69enne presidente di Jingold, uno dei gruppi leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di kiwi e presidente di Fruitimprese Emilia Romagna. La proposta di puntare su di lui è stata fatta da Ernesto Fornari, di Apofruit, l’azienda in cui il presidente uscente si è affermato come manager. Il ruolo di vice presidente è stato invece affidato a Carlo Costa, chief corporate officer della riminese Ieg. Si è subito provveduto a sostituire anche i due dimissionari, cioè lo stesso Piraccini e la sua vice: la sarsinate Catia Guerrini. Sono entrati a far parte del cda, oltre a Costa, Alessandra Graziani, giovane manager dell’azienda di famiglia specializzata in packaging. L’assemblea dei soci convocata per il 24 ottobre sarà chiamata a ratificare le decisioni. Tra le prime azioni dei nuovi amministratori ci sarà l’istitutzione di un Comitato Macfrut, che esisteva prima dell’era Piraccini, con all’interno stakeholder del settore agroalimentare.