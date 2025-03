Cesena, lupo ucciso con un’arma da fuoco trovato vicino al torrente Cesuola

Il corpo di un lupo è stato trovato lungo il corso del torrente Cesuola, nei pressi della frazione di Rio Eremo, dopo Ponte Abbadesse. A scoprirlo è stato un cittadino, che ha scattato anche le foto e che ha subito avvisato i Carabinieri Forestali. È probabile che la morte sia sopraggiunta nel luogo del ritrovamento, considerato che la portata idrica del torrente difficilmente sarebbe in grado di spostare molto una carcassa che ha un peso approssimativo di circa 40 chilogrammi. L’operazione di recupero, con la presenza dei Carabinieri Forestali, è stata affidata all’associazione “Amici degli animali”, convenzionata con la Regione Emilia Romagna per interventi come questo.

Un primo esame del corpo avrebbe evidenziato la presenta di un foro da arma da fuoco fra il collo e la spalla. Un atto assolutamente vietato, perché il lupo è una specie protetta: ammazzare un esemplare è un reato penalmente punibile.

È probabile che il lupo, gravemente ferito, si sia trascinato da solo, o trasportato da chi potrebbe avergli sparato, fino al luogo dove è stato trovato.

Il ritrovamento, oltre a confermare la presenza stabile attorno al centro urbano di questo predatore, che da molti secoli sta in cima alla catena alimentare della fauna romagnola, non deve spaventare gli umani. Il lupo, nella sua evoluzione, ha infatti imparato bene che l’uomo è l’unica specie vivente di cui avere timore. Diverso è per i cani, le pecore o altri animali da allevamento, che vanno adeguatamente protetti. Una volta arrivati ai margini delle città, i lupi non disdegnano di cercare cibo fra i rifiuti umani o cacciare specie animali sconosciute nei luoghi montani, che fino a poco tempo fa erano il loro territorio esclusivo, per esempio le nutrie. È altrettanto facile che i primi lupi presenti nella pianura, lungo i corsi d’acqua o nelle prime colline siano stati o maschi alfa, cioè dominanti, che una volta diventati anziani erano stati cacciati dal branco o giovani che in soprannumero nel branco di origine dovevano cercare altri territori e altri esemplari per creare un nuovo branco e un nuovo territorio di caccia.