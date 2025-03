Cesena, lupo ucciso a Rio Eremo con un’arma: ferma condanna dell’assessore e un altro avvistato a Ronta

Appresa la notizia dal “Corriere Romagna” di ieri, esprime «ferma condanna» l’assessore all’ambiente Andrea Bertani all’indomani del rinvenimento del cadavere di un lupo nella zona di Rio Eremo, a ridosso del torrente Cesuola. «Come Comune - dice - non abbiamo competenza trattandosi di un animale selvatico. Ma senza dubbio ci troviamo davanti a un bracconiere». L’animale sarebbe morto a causa di un colpo di arma da fuoco che avrebbe perforato la zona fra collo e spalla. I carabinieri forestali stanno effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire, per esempio, se la morte sia avvenuta nel luogo del ritrovamento o come la carcassa possa esservi arrivata. In parallelo prosegue l’indagine per individuare chi abbia premuto il grilletto, capire in quali circostanze e accertare la regolare detenzione dell’arma.

L’assessore fa sapere che l’unico compito dell’amministrazione è «tenere monitorate le segnalazioni di avvistamenti effettuate dai cittadini, come richiesto dalla Regione». L’ultima - ricorda Bertani - «risale a qualche settimana fa, nei pressi di via Masiera, nella zona di Ronta».