Cesena, lupo avvistato a Gattolino nei pressi della scuola

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, un lupo è stato avvistato a Gattolino di Cesena, davanti alla scuola del paese. Un episodio che si inserisce nel periodo della cosiddetta dispersione dei giovani lupi: sia i maschi sia le femmine lasciano il gruppo familiare per cercare un proprio territorio, arrivando a percorrere anche 60 chilometri in una sola notte.

Da alcuni giorni nella zona di Gattolino, Calabrina e anche Gambettola sono state segnalate diverse presenze, tanto che alcuni abitanti, compresi bambini e famiglie, evitano di uscire anche in pieno giorno. I lupi sono presumibilmente alla ricerca di cibo, ma una presenza così evidente sulle strade del paese non era mai stata registrata prima.