Cesena, lupi avvistati tra case e parco giochi. I residenti chiedono rassicurazioni al sindaco

Sopra la carcassa di capriolo, sotto un lupo vicino alle abitazioni
Non attaccano l’uomo se non rilevano una situazione di pericolo per sé stessi, ma certo non si può dire che la loro presenza o anche un loro sporadico avvistamento nei pressi di un abitato non possa ingenerare legittimi timori nei residenti. Sono i lupi. Che, ormai da diverso tempo, riconoscono nell’area urbana della città di Cesena un terreno “amico” nel quale aggirarsi in cerca - o almeno questa potrebbe essere la tesi più probabile -di riparo e cibo. L’ultima segnalazione - che fa seguito a quelle di pochi mesi fa nelle frazioni di Gattolino e San Giorgio - arriva da San Carlo.

I residenti dell’area compresa tra via Madonnina e la zona artigianale, a seguito di ripetuti episodi documentati da foto e video, chiedono l’attivazione di «urgenti monitoraggi, valutazioni e interventi, al fine di prevenire possibili rischi per l’incolumità pubblica e garantire la sicurezza dei residenti». È quanto scrivono in una apposita lettera allegata a una raccolta firme indirizzata al sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Non invocano interventi drastici nei confronti dei lupi, ma sollecitano l’Amministrazione a delineare «azioni specifiche conformi alla legge per la gestione della situazione». Nella missiva denunciano avvistamenti di «uno o due esemplari lupi da diversi mesi». Gli animali - secondo quanto appurato dai cittadini - si muoverebbero «seguendo sempre il medesimo tragitto, nelle immediate vicinanze delle abitazioni». Ragion per cui, vista la densità dell’abitato, in cui vivono numerose famiglie con bimbi piccoli, e data la presenza anche di molti animali domestici, i residenti non si sentono più sicuri intorno alle proprie case. Inoltre, a incrementare questo sentimento, si aggiunge anche il recente e immortalato ritrovamento di una carcassa di capriolo nel parco giochi del quartiere.

L’aggirarsi dei lupi è fonte di turbamento anche per l’agricoltura. Per questo anche Cia Romagna chiede alle autorità competenti «misure concrete che vadano oltre i semplici risarcimenti, attraverso una gestione attiva che riconosca il sovrappopolamento di lupi. I nostri associati – denuncia l’associazione degli agricoltori romagnoli in un comunicato – sono preoccupati sia per l’incolumità del bestiame che per la propria e dei loro familiari. Il controllo della fauna selvatica sia fondamentale per la tutela delle produzioni agricole, per contrastare l’abbandono delle aree interne e per la convivenza con le attività umane».

A giugno è stato presentato un disegno di legge per la riforma della normativa sulla fauna selvatica, che accoglie molte delle richieste di Cia: piani di contenimento, possibilità di autodifesa per gli agricoltori, sanzioni per chi ostacola le operazioni e un ruolo più forte delle organizzazioni agricole nella governance e nella programmazione faunistico-venatoria. Ma gli ostacoli non sarebbero finiti: «Purtroppo l’iter è fermo per le pressioni degli animalisti», conclude Cia Romagna.

