Cesena, lupi avvistati tra case e parco giochi. I residenti chiedono rassicurazioni al sindaco

Non attaccano l’uomo se non rilevano una situazione di pericolo per sé stessi, ma certo non si può dire che la loro presenza o anche un loro sporadico avvistamento nei pressi di un abitato non possa ingenerare legittimi timori nei residenti. Sono i lupi. Che, ormai da diverso tempo, riconoscono nell’area urbana della città di Cesena un terreno “amico” nel quale aggirarsi in cerca - o almeno questa potrebbe essere la tesi più probabile -di riparo e cibo. L’ultima segnalazione - che fa seguito a quelle di pochi mesi fa nelle frazioni di Gattolino e San Giorgio - arriva da San Carlo.