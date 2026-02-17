Cesena, lupi avvistati a San Vittore: “Siamo preoccupati” VIDEO

Lupi avvistati a San Vittore di Cesena, a 500 metri dal centro abitato. È la segnalazione di un lettore, con un video a supporto: “Un residente della zona mi ha inoltre riferito di aver assistito personalmente alla scena in cui uno dei lupi braccava e uccideva un’oca. Si tratta di aree normalmente frequentate da persone che passeggiano o praticano attività all’aperto, me compreso. In più occasioni ho incontrato anche cittadini con cani al seguito. La presenza di questi animali così vicino alle abitazioni sta generando forte preoccupazione, anche per i potenziali rischi legati alla sicurezza pubblica. Ritengo quindi opportuno che il Comune valuti con urgenza la situazione e adotti i provvedimenti necessari, coinvolgendo gli enti competenti, prima che si verifichino episodi più gravi. Comprendo la sensibilità di chi tutela la fauna selvatica, ma è evidente che stiamo parlando di un predatore che si sta avvicinando sempre più ai centri abitati, con possibili conseguenze per persone e animali domestici”.