Cesena, lunedì l’ultimo saluto a Mathias Tonti, la Consar Ravenna volley col lutto al braccio

Bisognerà aspettare ancora quattro giorni per l’ultimo saluto a Mathias Tonti, il dodicenne cesenate morto martedì scorso in Trentino, a seguito dei traumi pesanti che aveva riportato cadendo alla vigilia di Pasqua, mentre stava sciando con amici. Ma prima del funerale, che sarà celebrato lunedì 13 aprile, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, a San Mauro in Valle, il bambino verrà ricordato domenica, sul campo di pallavolo, con un minuto di silenzio e il lutto al braccio dei giocatori, in occasione della gara 1 dei quarti di finale play off che la Consar Ravenna giocherà nel palazzetto di casa contro la Virtus Aversa. La mamma di Mathias, la 49enne Tamara Pantaleone, è infatti responsabile marketing ed eventi della società di volley ravennate. Al figlio aveva trasmesso l’amore per quello sport, così come da suo babbo Alberto, che di anni ne ha 48 ed è manager e consulente di piloti di automobilismo con l’agenzia “Fly Racing Consulting”, aveva ereditato la passione per i motori. I due genitori, insieme alla sorella Tilly, stanno vivendo il loro dolore immenso con grande forza, circondati da tante attestazioni d’affetto. E di stima per quel bambino pieno di vita e già molto più maturo rispetto ai coetanei e per il prezioso gesto di donare gli organi che la sua famiglia ha fatto dopo il decesso. Tra i ricordi più emozionanti, oltre al raduno commosso fatto nella scuola che il dodicenne frequentava (la media Viale Resistenza vicino all’ippodromo di Cesena, dove era iscritto alla classe prima), ci sono state le parole di Matteo Bellomo, allenatore della squadra under 12 del Volley Club Cesena, dove il ragazzino giocava. Ora anche il mondo della pallavolo nel senso più ampio si prepara a rendergli omaggio, aspettando le esequie di lunedì prossimo.