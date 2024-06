Cesena, lunedì festa dell’inclusione ai Giardini Pubblici con Anffas, Cils e Cisa

Lunedì 24 giugno dalle 17.15, presso i giardini pubblici (a fianco del teatro Verdi) va in scena ‘Inclusione in Festa‘, dalla nascita al dopo di noi delle persone con disabilità. Anffas Cesena, Cils, Polisportiva Anffas Cesena e Cisa nel 2024 festeggiano importanti traguardi della vita inclusiva delle persone con disabilità nel contesto cesenate. Anffas Cesena fin dalla sua Costituzione 55 anni fa, ha sempre accolto le persone tutelandone i diritti, offrendo diversi sportelli di ascolto e tante attività inclusive. Cils già nel 1974 si è distinta per dare lavoro alle persone con disabilità. Polisportiva Anffas Cesena da 40 anni per l’inclusione attraverso lo sport e la sorella minore Cisa da 35 anni ha a cuore i bisogni e le esigenze delle persone con disabilità in età adulta. Un pomeriggio speciale dedicato all’inclusione animerà i giardini pubblici garantendo il divertimento a tutti i bambini offrendo attività giocose e coinvolgenti.