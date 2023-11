Cesena, lunedì arriva Willy Guasti, lo zoologo più famoso del web

Nuovo appuntamento al Museo dell’Ecologia di Cesena dove lunedì 27 novembre, alle ore 21, sarà ospite Willy Guasti, lo zoologo più simpatico e famoso del web per parlare del difficile ruolo di essere genitori nel mondo animale. I partecipanti scopriranno di mamme che arrivano a farsi mangiare per nutrire i propri piccoli e altre che, piuttosto che prendersene cura, piazzano le uova nei nidi altrui; genitori che crescono i cuccioli nella pelle, nello stomaco o in esclusive piscinette private.

Insomma, il mondo è pieno di esempi di animali che hanno trovato modi davvero originali per assicurarsi che i piccoli sopravvivano e vadano per la loro strada. E non si tratta solo di mammiferi e uccelli, ma anche di rane, ragni, granchi, centopiedi, insetti. È vero, forse non saranno tutti genitori modello, ma chi siamo noi per giudicare? Willy Guasti, con lo stile chiaro e divertente che ha reso famoso il suo canale YouTube Zoosparkle, ci porta alla scoperta di specie incredibili, comportamenti assurdi e genitori pazzeschi. La serata è a ingresso libero e gratuito.