Cesena, lunedì all’Eliseo torna “Across the movies” con il documentario “Jesus Loves The Fools”

Una perla nascosta e preziosa della musica underground italiana a cavallo tra gli anni 80 e 90 verrà rimessa in luce lunedì 18 novembre alle 21:00 nel secondo appuntamento della rassegna di musica e cinema Across The Movies al cinema Eliseo (ingresso 8 euro). L’appuntamento è con il doc “Jesus Loves The Fools”, ovvero come e quando accadde che dei giovanissimi musicisti si ritrovarono a scrivere una delle pagine più intriganti del panorama musicale italiano, che di italiano aveva solo i protagonisti. Dopo la presentazione al Biografilm Festival di Bologna e nella città dove tutto è nato, Milano, il film approda a Cesena al multisala cinema Eliseo e per la prima volta con il protagonista del film Mauro Ermanno Giovanardi, sul palco del cinema ad esibirsi dal vivo prima del film accompagnato alla chitarra da Marco Carusino. La serata organizzata da Monogawa e Panda Comix realizzata con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission sarà un’occasione unica per riscoprire e conoscere il sound originale e geniale dei Carnival of Fools di Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore poi dei La Crus, attraverso il nuovissimo documentario Jesus Loves The Fools che ha come sottotitolo: Un carnevale dei pazzi, dei sedotti e degli abbandonati - The Carnival Of Fools Story.