Cesena, luminarie di Natale accese da sabato 28 novembre: il programma delle iniziative

Natale è sempre più vicino e Cesena è pronta ad accoglierlo con l’accensione delle luminarie e un ricco programma di eventi.

Sarà l’ultimo weekend del mese a dare il via a uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Si parte infatti sabato 28 novembre con l’inaugurazione e accensione delle luminarie, con le suggestive melodie del concerto di voci bianche e la magia dei figuranti ispirati a Pinocchio. Ad affiancare l’accensione anche lo spettacolo musicale del Conservatorio di Musica Maderna Lettimi e concerto itinerante della Retromarching band e l’inaugurazione della mostra a della Stamperia Pascucci di Gambettola in corso Mazzini, visitabile fino al 6 gennaio.

Il programma prosegue domenica 29 novembre con l’immancabile spettacolo del Teatro dei Burattini Bolognesi, seguito da un coinvolgente concerto gospel. In parallelo prende il via anche lo spazio laboratori di via Strinati, un luogo speciale che per tutta la rassegna accoglierà i più piccoli con attività dedicate ad arte, teatro e clownerie nel segno del Natale e di Pinocchio.

Il primo fine settimana di dicembre trasformerà il centro urbano in un palcoscenico a cielo aperto. Sabato 5 dicembre la compagnia “Gambe in spalla” conquisterà le vie con marionette e clownerie, affiancata dalla magia in miniatura del Teatrino Lambe Lambe. La giornata di domenica vedrà protagonisti i burattini tradizionali, la comicità itinerante del Teatro del Garbuglio, le attività creative in via Strinati e l’arrivo dell’amato Trenino di Natale nella frazione di Borello.

La festa dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, offrirà momenti di grande suggestione con gli spettacoli di bolle di sapone e le esibizioni dei clown. Il centro sarà animato dalle note del pianoforte dal vivo sotto l’albero di piazza Almerici, mentre il Trenino di Natale attraverserà le vie cittadine riempiendo la giornata di gioia per tutte le età.

Nel terzo weekend, tra il 12 e il 13 dicembre, la tradizione incontrerà lo stupore contemporaneo. Sabato si alterneranno burattini, cantastorie, truccabimbi e la solare energia della Retromarching band. Domenica la festa continuerà con la Tassani Marching Band, la divertente caccia interattiva agli elfi e le edizioni spettacolari di danza aerea acrobatica.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre la musica e l’intrattenimento accompagneranno gli ultimi acquisti prima del Natale: tra parate di chiusura dei laboratori, spettacoli comici di Chiara Cimatti, le incursioni itineranti di Drago Blu e le calde atmosfere del concerto gospel pomeridiano.

Il gran finale è previsto per mercoledì 6 gennaio con la festa dell’Epifania. La giornata si concluderà tra i canti popolari dei Pasquaroli e il grande spettacolo “Aspettando la Befana”, pronto a regalare un’ultima immersione nella magia delle feste a tutti i bambini.

Non mancherà, come ogni anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza della Libertà.