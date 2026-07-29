Cesena, lotta alle zanzare, consegna dei kit a Borello

Prosegue, senza sosta, l’impegno del Comune di Cesena nella lotta alla proliferazione delle zanzare. Dopo le prime iniziative avviate a primavera, l’Amministrazione comunale lancia un nuovo appuntamento pubblico della campagna di sensibilizzazione, sviluppando un’azione che punta sulla prevenzione e sulla collaborazione con quartieri e cittadini per tutelare la salute pubblica.

Il nuovo incontro si terrà domani, giovedì 30 luglio, dalle ore 9:00 alle 12:00, in piazza San Pietro in Solfrino, in occasione del mercato settimanale. Le cittadine e i cittadini interessati potranno recarsi al gazebo informativo dove il personale tecnico del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, in collaborazione con la Protezione Civile, fornirà indicazioni utili sulle corrette pratiche di prevenzione e distribuirà gratuitamente kit antilarvali (composti da un flacone di prodotto antilarvale per il trattamento dei ristagni d’acqua e materiale informativo con le buone pratiche da adottare per limitare la proliferazione delle zanzare).

L’iniziativa si colloca nell’ambito della campagna informativa avviata dal Comune nei mesi primaverili. Già tra aprile e maggio infatti sono stati proposti analoghi punti informativi nei mercati di Borello e di piazza del Popolo, con la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali e materiale divulgativo. Parallelamente, il Comune ha continuato a garantire la distribuzione gratuita dei flaconi antilarvali, oltre a proseguire con il monitoraggio costante e i trattamenti antilarvali periodici nelle aree pubbliche.

L’obiettivo è promuovere in modo tempestiva e capillare i comportamenti corretti per prevenire la presenza delle zanzare, intervenendo soprattutto nei luoghi privati, dove più facilmente si formano ristagni d’acqua favorevoli allo sviluppo delle larve. Particolare attenzione viene rivolta a giardini, cortili, sottovasi, tombini e pozzetti, che rappresentano i principali focolai di riproduzione.

Tutte le informazioni utili sulla prevenzione sono disponibili anche attraverso ‘Spuntiamola. Come difendersi da zanzare e altri insetti’, la campagna di comunicazione promossa dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna, che raccoglie consigli e indicazioni per ridurre il rischio di diffusione delle malattie trasmesse dagli insetti vettori.