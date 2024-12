Cesena, lotta alle truffe agli anziani: parte una campagna di informazione

Uno dei problemi maggiori che riguardano i cittadini più anziani è quello della sicurezza, in casa e fuori di casa. Molto spesso si tratta di persone che vivono da sole ed è per questa ragione che occorre agire affinché si sentano sicure. Contro raggiri, finte telefonate, sms insidiosi e truffe a danni delle fasce più fragili della popolazione e dei cittadini più anziani scendono in campo l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale di Cesena che nel corso dei prossimi mesi programmeranno sul territorio cittadino un’azione collettiva di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. Il tutto si concretizzerà all’interno delle scuole e nei luoghi pubblici della città, e grazie a un finanziamento di 29 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune di Cesena, destinato, appunto, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane.

“La Polizia Locale – commenta l’assessore con delega alla Sicurezza e alla Legalità Luca Ferrini – ha il compito e il dovere di affiancare i cittadini e di garantire loro un supporto costante oltre che la giusta sicurezza in ambito urbano. Questo specifico progetto si colloca tra le azioni già proposte, o in corso, e si rivolge in modo particolare all’ampia platea di anziani che, bisogna dire, partecipano sempre ampiamente alle iniziative proposte. Si tratta di un’azione di prevenzione e comunicazione rivolta a questa fascia di popolazione attraverso la predisposizione di servizi mirati svolti da operatori della polizia locale, che prevedono il coinvolgimento di associazioni di volontari presenti sul territorio, l’ideazione e la divulgazione di materiale utile alla sensibilizzazione della popolazione in generale. Spesso infatti – prosegue l’assessore – accade che i nostri concittadini più anziani si sentano poco al sicuro a causa di truffe, o di tentativi di truffa, il più delle volte finiti al centro della cronaca cittadina o che hanno interessato loro conoscenti o vicini di casa. Compito della Polizia Locale è proprio quello di avviare una capillare azione di informazione che è alla base per la prevenzione di questo fenomeno”.

Per tutte queste ragioni gli agenti del Comando “Fiorini” nei prossimi mesi si renderanno protagonisti di una mirata campagna di informazione e comunicazione che interesserà i social network, i quartieri, le sedi delle associazioni e i luoghi pubblici. L’appello della Polizia Locale è a denunciare sempre, per facilitare le indagini e la prevenzione.