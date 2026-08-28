Cesena, lotta alle molestie: bar e locali aderiscono alla campagna “Scusa c’è Angela?”

Pubblici esercenti in prima linea contro le molestie, di qualsiasi tipo. Prosegue a Cesena ‘Scusa, c’è Angela?’, progetto promosso dall’Amministrazione comunale e dal Centro Donna/Centro Antiviolenza e dedicato alla prevenzione e al contrasto delle situazioni di disagio, molestie e potenziale pericolo nei luoghi di aggregazione, come bar e locali della vita notturna. L’iniziativa si ispira ad ‘Ask for Angela’, progetto internazionale nato nel 2016 nel Regno Unito e successivamente diffuso in diversi Paesi europei e americani. Alla base c’è un’idea semplice ma significativa: anche un locale può diventare un luogo di sicurezza, capace di offrire ascolto e supporto a chi si trova in una situazione di difficoltà.

Dopo l’affissione, nei bar e nei locali aderenti, del poster adesivo dedicato, questa settimana hanno preso avvio gli incontri formativi curati dal Centro Donna/Centro Antiviolenza del Comune di Cesena. Il percorso di sensibilizzazione e formazione, rivolto ai titolari e al personale delle attività aderenti, ha visto la partecipazione di: Circolo Arci La Fiorita, Circolo Shanti APS, Osteria Cenè, Bar Wilson e Circolo ACLI Santo Stefano. La frase ‘Scusa, c’è Angela?’ diventa così una richiesta discreta di aiuto, riconoscibile dal personale formato. Chi riceve la richiesta sa come accogliere la persona, metterla in sicurezza e, quando necessario, attivare i corretti canali di supporto.

I titolari dei locali interessati ad aderire al progetto e a partecipare al percorso formativo possono scrivere al Centro Donna del Comune di Cesena all’indirizzo: centrodonna@comune.cesena.fc.it.