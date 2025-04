Cesena, lotta alla cocciniglia, al via potature

CESENA. Nel corso di queste settimane l’Ufficio Verde pubblico del Comune di Cesena è impegnato nelle attività contro la cocciniglia che minaccia i lecci e la proliferazione degli afidi che si annidano nei cedri e nei tigli. A questo proposito i giardinieri incaricati dall’Ente stanno precedendo con la potatura degli alberi attaccati dalla cocciniglia che se non rimossa potrebbe arrecare gravissimi danni vegetativi alla pianta causandone persino la morte.

Considerato che la lotta agronomica è la principale opzione ora attuabile per salvare i lecci, si sta procedendo con l’asportazione del parassita nelle piante colpite attraverso l’eliminazione dei rami infestati a cui, nel mese di maggio, seguirà la lotta biologica tramite il tradizionale lancio delle coccinelle, attivi predatori di insetti e acari. È questo un trattamento naturale adottato in difesa dei lecci aggrediti dal parassita della cocciniglia e di cedri e tigli presi di mira dagli afidi che generalmente, fino a ottobre, colonizzano le parti giovani degli alberi (germogli, foglie e rami) causando gravi danni. Le coccinelle sono impiegate nella lotta biologica, ovvero nel controllo di una specie dannosa per le colture da parte di un suo antagonista naturale. In più, la loro presenza garantisce la buona salute dell’habitat e per questo vengono utilizzate come bioindicatori della qualità ambientale.

Questa tecnica, come constatato in questi anni, risulta particolarmente efficace nel preservare la salute degli alberi e, di conseguenza, quella dei cittadini. Attività come la potatura mirata hanno infatti contrastato la diffusione incontrollata dei parassiti garantendo piena salute alle nuove vegetazioni. L’esecuzione di queste operazioni prevede un monitoraggio fitostatico continuo sullo stato di salute delle alberature, con interventi mirati di potatura e rimozione dei rami danneggiati.

Ad oggi i trattamenti sono in corso in piazza Maurizio Bufalini, di fronte alla Biblioteca Malatestiana, e nelle vie Cesare Battisti, Fratelli Rosselli e Curiel.