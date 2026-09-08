Cesena, lotta al cambiamento climatico: il Comune chiede fondi alla Regione per creare boschi

Davanti a un surriscaldamento globale sempre più allarmante, l’amministrazione comunale prova a rafforzare il proprio impegno chiedendo alla Regione fondi per creare boschi. Lo fa nella consapevolezza che gli alberi contribuiscono ad assorbire una parte dell’anidride carbonica prodotta da un modello sviluppista e consumista e fuori controllo, che avvelena l’aria e causa stravolgimenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti e sono destinati ad aggravarsi senza misure drastiche.

Un’opportunità, piccola ma comunque preziosa, per invertire un po’ la rotta arriva da un bando regionale che metterà a disposizione contributi per la forestazione urbana. Il Settore tutela dell’ambiente e del territorio, in collaborazione con il Servizio patrimonio, espropri e partecipazione e con il Settore lavori pubblici del Comune, ha avviato una ricognizione delle aree comunali potenzialmente idonee per candidarsi al bando, individuando alcuni terreni di proprietà comunale ritenuti adatti per quel tipo di intervento.