Cesena, lo studente di Medicina sfregiato dai maranza: “Loro sono liberi, io non ho più una vita”

Rabbia e sfiducia verso una generazione che, nelle idee di molti, rappresenta il futuro. Delusione verso chi dovrebbe garantire una vera giustizia. Infine, la paura. C’era tutto questo nelle parole dell’ex studente dell’Istituto tecnico aeronautico di Forlì originario di Medicina che, all’età di 15 anni, nell’aprile del 2025 è stato aggredito con estrema ferocia da un gruppo di adolescenti di origine straniera, nel cortile del convitto dell’Istituto tecnico Agrario a Cesena, dove alloggiava. Il ragazzo, col volto oscurato e il nome fittizio di “Matteo”, insieme alla mamma, è intervenuto ai microfoni del programma di Mediaset “Fuori dal coro”, condotto dal giornalista Mario Giordano, per descrivere i dettagli dell’agguato e le sue conseguenze fisiche e psicologiche.