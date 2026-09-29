Cesena, lo studente di Medicina sfregiato dai maranza: “Loro sono liberi, io non ho più una vita”

Rabbia e sfiducia verso una generazione che, nelle idee di molti, rappresenta il futuro. Delusione verso chi dovrebbe garantire una vera giustizia. Infine, la paura. C’era tutto questo nelle parole dell’ex studente dell’Istituto tecnico aeronautico di Forlì originario di Medicina che, all’età di 15 anni, nell’aprile del 2025 è stato aggredito con estrema ferocia da un gruppo di adolescenti di origine straniera, nel cortile del convitto dell’Istituto tecnico Agrario a Cesena, dove alloggiava. Il ragazzo, col volto oscurato e il nome fittizio di “Matteo”, insieme alla mamma, è intervenuto ai microfoni del programma di Mediaset “Fuori dal coro”, condotto dal giornalista Mario Giordano, per descrivere i dettagli dell’agguato e le sue conseguenze fisiche e psicologiche.

“Matteo” si stava allenando sugli attrezzi ginnici installati nel cortile del convitto. Era in compagnia di altri due allievi, riusciti a mettersi in salvo, quando a un tratto una banda di ragazzi incappucciati ha scavalcato la recinzione e si è diretta verso di lui. Nelle immagini mostrate dalla trasmissione televisiva si nota chiaramente che la vittima è stata accerchiata e colpita con un oggetto all’altezza della testa da uno dei componenti del branco di “maranza”, come vengono definiti nel programma e nel gergo comune i minorenni seconda generazione.

«Un pomeriggio, un gruppo di ragazzi minorenni e di seconda generazione - ha raccontato la vittima - composto da circa 8 persone si è diretto verso di me. Erano tutti incappucciati e tutti armati. Avevano coltelli a scatto e tirapugni. Uno di loro mi ha rifilato un colpo al viso con un machete. La lama era lunga 40 centimetri. Io ho parato il colpo, ma in un primo momento - ha spiegato - non mi ero reso conto che avevo le dita tagliate e che il volto era del tutto aperto. Sentivo l’aria fresca che mi entrava nella guancia».

“Matteo”, quindi, ha provato a difendersi da un primo colpo di machete interponendo tra il suo viso e la lama una mano procurandosi una profonda lacerazione dei tendini di tre dita. Un secondo fendente diretto al viso solo per millimetri non gli ha reciso la giugulare, che l’avrebbe condotto alla morte in breve tempo.