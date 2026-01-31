Cesena, lo storico Vigile del Fuoco va in pensione: “Il mio ultimo turno di lavoro è stato il primo di mio nipote” VIDEO

Se fosse una relazione amorosa farebbe più scalpore per la sua durata che non per la fine. L’epilogo, però, questa volta non spegnerà mai del tutto il “fuoco della passione” del protagonista. Che su quella fiamma costruisce una vita prima di una carriera. Dalla quale è costretto a congedarsi per sopraggiunti limiti di età. «A 60 anni qualsiasi collega va in pensione. Per la legge, giustamente, non sei più idoneo al mestiere». Così, con la stessa lucidità, condita da un briciolo di emozione, con cui affronta ogni intervento quotidiano, il caporeparto esperto dei Vigili del Fuoco di Cesena Giuseppe Lucchi saluta per l’ultima volta quella che per 35 anni è stata la sua seconda casa: la caserma.