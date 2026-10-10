Cesena, lo Sportello Unico Immigrazione riapre il 14 ottobre

Cesena
  • 10 ottobre 2026
Cesena, lo Sportello Unico Immigrazione riapre il 14 ottobre

A Cesena a partire da mercoledì 14 ottobre riapre lo Sportello Unico Immigrazione presso il Comune di Cesena (ingresso Piazzetta dei Cesenati 1377 – Lato Rocca), grazie alla presenza di un’unità di personale assegnata alla Prefettura di Forlì-Cesena nell’ambito del progetto FAMI. Il servizio sarà curato da un’operatrice, che sarà in servizio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Questa riapertura consente di riportare sul territorio un importante punto di riferimento per cittadini stranieri e famiglie, facilitando l’accesso alle procedure amministrative legate all’immigrazione e ai permessi di soggiorno.

Accesso su appuntamento

L’accesso degli utenti allo Sportello è previsto su appuntamento, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Presso lo Sportello saranno disponibili i servizi di competenza della Prefettura di Forlì-Cesena, in particolare: richiesta del permesso di soggiorno per istanze di lavoro (Mod. 209), esclusivamente su appuntamento, da fissare attraverso il link dedicato: https://prefetturaforlicesena.it/rilascio-mod-209/; richiesta del permesso di soggiorno per istanze di ricongiungimento familiare (Mod. 209), sempre su appuntamento, tramite email all’indirizzo immigrazione.pref_forlicesena@interno.it.

Informazioni generali senza appuntamento

Nella fascia oraria dalle 12:30 alle 13:30 sarà invece possibile accedere allo Sportello senza appuntamento, per ricevere informazioni di carattere generale sui servizi e sulle procedure di competenza dell’Ufficio. Resta invece invariata la modalità di accesso per le legalizzazioni di documenti. Per questo servizio, l’utenza dovrà continuare a rivolgersi direttamente allo Sportello della Prefettura di Forlì-Cesena, in piazza Ordelaffi 2, a Forlì.

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