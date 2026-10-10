Cesena, lo Sportello Unico Immigrazione riapre il 14 ottobre

A Cesena a partire da mercoledì 14 ottobre riapre lo Sportello Unico Immigrazione presso il Comune di Cesena (ingresso Piazzetta dei Cesenati 1377 – Lato Rocca), grazie alla presenza di un’unità di personale assegnata alla Prefettura di Forlì-Cesena nell’ambito del progetto FAMI. Il servizio sarà curato da un’operatrice, che sarà in servizio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Questa riapertura consente di riportare sul territorio un importante punto di riferimento per cittadini stranieri e famiglie, facilitando l’accesso alle procedure amministrative legate all’immigrazione e ai permessi di soggiorno.