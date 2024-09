Cesena, lo spettacolo “Atleti ribelli” venerdì 20 settembre al Chiostro di San Francesco

Venerdì 20 settembre, alle ore 21, al Chiostro di San Francesco, alle spalle della Biblioteca Malatestiana, andrà in scena lo spettacolo “Atleti Ribelli: Storie al di là della metà-campo avversaria”, organizzato da Auser Cesena.

La band bolognese “Suonatori compulsivi anonimi” proporrà uno spettacolo/concerto in ricordo della maestra “cesenate” Ludovica Cariglia, che tanto si è impegnata nel territorio a favore dei più piccoli, tra cui immigrati e bambini con difficoltà. Lo spettacolo racconta la storia di tre personaggi del mondo del calcio: Socrates, George Best e Astutillo Malgioglio, diventati famosi anche per le vicissitudini fuori dal campo di calcio. Il racconto sarà accompagnato da musiche, immagini e video.

Dopo gli “Atleti Ribelli”, saranno condivisi alcuni cenni riguardanti le storie di Maestri Ribelli che hanno cambiato la storia dell’insegnamento in Italia e nel mondo: Montessori, Don Milani, Manzi e altri. L’evento, patrocinato dal Comune di Cesena, è a ingresso gratuito.