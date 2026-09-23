Cesena, lo sfogo dei residenti in collina: “Il trasporto pubblico è inadeguato”

Corse carenti, alcune allungate di chilometri, altre addirittura interrotte, e orari scomodi. Sono le criticità che presenta il trasporto pubblico e scolastico secondo una cittadina residente nelle colline cesenati. «Da anni le famiglie che vivono lungo via Garampa e nelle zone di Montereale, Oriola, Diolaguardia, Acquarola, Il Sasso e località limitrofe devono fare i conti con un servizio di trasporto pubblico e scolastico insufficiente e sempre meno rispondente alle reali necessità di chi vive in collina», esordisce la residente in una lettera, facendosi portavoce di numerose famiglie.

La prima contestazione riguarda l’organizzazione delle corse scolastiche, che - spiega la residente - sono modellate in funzione della scuola media di San Domenico e del Punto Bus: «Chi frequenta altri istituti, ad esempio la scuola di Ponte Abbadesse, non dispone di un collegamento scolastico adeguato». Inoltre, dallo scorso anno la situazione è ulteriormente peggiorata: il percorso di rientro è stato modificato con il passaggio da San Tomaso e Carpineta: se prima il tragitto richiedeva 10-15 minuti ora può durare anche un’ora e venti.

A causa dei lavori nella zona di Saiano, quest’anno sono state inoltre interrotte le corse di rientro, e i genitori sono costretti a intervenire personalmente per riportare a casa i propri figli. «Ma chi lavora come dovrebbe fare? - si domanda con amarezza la residente -. Non posso lasciare ogni giorno il posto di lavoro per andare a recuperarli. E naturalmente non sono l’unica famiglia a trovarsi in questa situazione».

Il ripristino delle corse non risolverà comunque un disagio vissuto dagli studenti delle superiori: «Chi esce alle 13 durante la settimana, o alle 12 il sabato, può essere costretto ad attendere al Punto Bus fino a dopo le 14.15, per poi affrontare un tragitto notevolmente più lungo rispetto al passato».