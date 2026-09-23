Cesena, lo sfogo dei residenti in collina: “Il trasporto pubblico è inadeguato”

Corse carenti, alcune allungate di chilometri, altre addirittura interrotte, e orari scomodi. Sono le criticità che presenta il trasporto pubblico e scolastico secondo una cittadina residente nelle colline cesenati. «Da anni le famiglie che vivono lungo via Garampa e nelle zone di Montereale, Oriola, Diolaguardia, Acquarola, Il Sasso e località limitrofe devono fare i conti con un servizio di trasporto pubblico e scolastico insufficiente e sempre meno rispondente alle reali necessità di chi vive in collina», esordisce la residente in una lettera, facendosi portavoce di numerose famiglie.