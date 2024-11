Cesena, lite tra azienda e sindacato per il licenziamento di operaio sindacalista

Intanto l’Area Radici della Fiom Cgil va all’attacco e mette per iscritto la sua protesta. «Il licenziamento è stato preceduto da una raffica di lettere di contestazione, tutte direttamente e specificatamente collegate al ruolo di Rls/Rsu dell’operaio. Riteniamo tale atto persecutorio e apparentemente finalizzato a liberarsi di un operaio impegnato e considerato scomodo. Licenziato per l’attività di tutela esercitata nei confronti dei propri colleghi ed in particolare sui temi molto sensibili di salute, sicurezza e sorveglianza nei luoghi di lavoro. Una capacità di difesa dei lavoratori e accompagnata da competenze acquisite e vigilanza, che non è piaciuta alla proprietà. Ben 6 lettere di contestazione disciplinari e relative sanzioni, di cui 4 comminate nelle ultime settimane, tutte riconducibili specificatamente al ruolo Rls del lavoratore, con l’ultima lettera di contestazione del 17 ottobre, seguita il 31 ottobre alla sanzione massima del licenziamento. Atti che fanno da contraltare a una lunga esperienza decennale di rappresentante nell’azienda, dove alle ultime elezioni è risultato Rls/Rsu più votato tra gli operai. Sanzioni ad oggi tutte impugnate o presso il Tribunale sezione Lavoro di Forlì o presso l’Ispettorato e del Lavoro Territoriale e tutte ancora in pendenza di giudizio». In attesa delle decisioni di legge, il lavoratore deve stare a casa. «I tempi pur celeri dei Tribunali del lavoro, in caso di licenziamento, difficilmente saranno così tempestivi da permettere la reintegra prima delle prossime elezioni Rsu e Rls, utili a far proseguire l’esperienza con un ulteriore mandato elettivo. Da licenziato il lavoratore non si può candidare. In Technogym le elezioni sono previste nel 2025 e in tutti i casi terranno fuori il dipendente dalla rappresentanza, anche se reintegrato. Atteso anche il ricorso a breve ex art. 28 legge 300 per l’attività antisindacale, atto in capo alla Fiom Cgil di Forlì-Cesena, che potrebbe essere più celere nel giudizio, ma si parla comunque di mesi».