Cesena, lite sanguinosa alla Barriera: taglio con un coltello e pugni in faccia

Litigio cruento, nella tarda serata di ieri, nella zona della Barriera, questa volta all’inizio della mura di ponente. Due persone sopra la trentina hanno perso la testa, a quanto pare per futili motivi, e uno si è tagliato per strappare un coltellino con cui l’aggressore lo aveva minacciato e poi lo ha riempito di pugni in faccia, dopo averlo scaraventato per terra. Entrambi sono finiti in Pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la Polizia, che si sta occupando di ricostruire l’accaduto, anche con l’ausilio di filmati, e i Carabinieri di supporto. Sulla pavimentazione, nella porzione a ridosso della pizzeria, erano visibili fino a poco fa vistose chiazze di sangue.