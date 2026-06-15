Cesena, lite sanguinosa alla Barriera: taglio con un coltello e pugni in faccia

Cesena
  • 15 giugno 2026
L’intervento sul posto del 118 e delle forze dell’ordine
L’intervento sul posto del 118 e delle forze dell’ordine
Le chiazze di sangue
Le chiazze di sangue

Litigio cruento, nella tarda serata di ieri, nella zona della Barriera, questa volta all’inizio della mura di ponente. Due persone sopra la trentina hanno perso la testa, a quanto pare per futili motivi, e uno si è tagliato per strappare un coltellino con cui l’aggressore lo aveva minacciato e poi lo ha riempito di pugni in faccia, dopo averlo scaraventato per terra. Entrambi sono finiti in Pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la Polizia, che si sta occupando di ricostruire l’accaduto, anche con l’ausilio di filmati, e i Carabinieri di supporto. Sulla pavimentazione, nella porzione a ridosso della pizzeria, erano visibili fino a poco fa vistose chiazze di sangue.

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