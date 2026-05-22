Cesena, Lions club dona alla Malatestiana ragazzi opera dedicata alla lettura

Sabato 23 maggio alle 16.30 sarà inaugurata, all’ingresso della Biblioteca Malatestiana Ragazzi in via Montalti, la nuova scultura del Maestro Leonardo Lucchi dal titolo “Un libro aiuta a crescere”, donata dal Lions Club Cesena alla città di Cesena e alla Biblioteca Malatestiana.
L’opera nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della lettura e della cultura nella crescita delle nuove generazioni, sottolineando l’importanza educativa dei libri fin dall’infanzia.
“Con questa donazione – dichiara la Presidente del Lions Club Cesena, Giuseppina Mingozzi – i soci del Club vogliono sottolineare l’importanza della lettura nella crescita dei più giovani. Crediamo che i libri rappresentino uno strumento fondamentale per formare persone consapevoli e curiose”
Il Lions Club Cesena da anni partecipa assieme ad altri al service “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” e in passato ha realizzato volumi dedicati alla Biblioteca Malatestiana.
Alla cerimonia inaugurale interverranno Camillo Acerbi, assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Maria Elena Baredi, assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, ed Elisabetta Bovero, dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura.