Cesena, libro e concerto per ricordare don Benzi a un secolo dalla nascita

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi, deceduto nel 2007 all’età di 82 anni, le diocesi di tutta la Romagna organizzano una serie di eventi dedicati al prete fondatore dell’associazione di volontariato Comunità Papa Giovanni XXII, divenuta una realtà internazionale di diritto pontificio. Anche la diocesi di Cesena-Sarsina non si tira indietro e propone due appuntamenti. Si comincerà venerdì alle 17 quando, sotto lo slogan “Don Oreste Benzi... cammino che unisce”, nella sala conferenze del Bcc Romagnolo, verrà presentato il libro “La mistica tonaca di lisa: l’autrice Elisabetta Casadei, dialogherà con il giornalista Francesco Zanotti. e non mancherà il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.
Sabato il ricordo del presbitero sarà affidato alla musica. Alle 16.30, al Foro annonario, i giovani del gruppo “Eyos-Liceo Einstein” di Rimini si esibiranno nel concerto “Asa Branca”, show strumentale di musica etnica popolare rivisitata, capace di conciliare la Romagna e le aree più remote del mondo care a don Benzi.
Gli eventi previsti si inseriscono tanto in un percorso di commemorazione del prelato nativo di San Clemente, quanto in un tentativo di dimostrare la continuità della sua opera anche dopo la sua scomparsa. Esattamente come fatto dalla stessa Comunità Papa Giovanni XXIII che prosegue, ogni giorno, nell’affiancamento dei soggetti più poveri ed emarginati , attraverso l’accoglienza nelle sue case-famiglia, la lotta alla tratta degli esseri umani e la presenza istituzionale presso l’Onu.