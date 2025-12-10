Cesena, “Libera di correre da sola”: le Women in run scendono in campo dopo la violenza di San Mauro Pascoli

“Libera di correre da sola”. L’associazione Women in run scende nuovamente in campo per dire basta alla violenza contro le donne. L’attivissimo gruppo cesenate in prima linea contro la violenza di genere non poteva certo restare indifferente di fronte al terribile episodio di violenza sessuale avvenuto a San Mauro Pascoli, dove una runner è stata aggredita e violentata in pieno giorno. Nella prima serata di oggi, le podiste cesenati si sono ritrovate per coltivare ancora una volta la loro grande passione per la corsa e prima della partenza dalla zona ippodromo hanno esposto uno striscione per ribadire il diritto delle donne ad essere rispettate in ogni momento della loro vita. “Un modo per esprimere la nostra solidarietà dopo gli incresciosi fatti di San Mauro Pascoli e fare sentire la nostra voce”.