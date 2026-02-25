Cesena, legge sulla violenza sessuale: sabato in piazza contro la cancellazione del “consenso”

Manifestazione in piazza del Popolo, sabato 28 febbraio, alle 10, per protestare contro la decisione di eliminare dal testo del disegno di legge Bongiorno contro la violenza sessuale la parola “consenso”, sostituendola con “volontà contraria” o “dissenso. Un cambiamento che centri antiviolenza, giuriste e movimenti femministi considerano un grave arretramento nella tutela delle vittime e nella definizione stessa del reato di stupro.

«La violenza sessuale è un fenomeno strutturale, radicato nei rapporti di potere e nella cultura patriarcale, e non può essere reinterpretata - sottolineano i promotori della mobilitazione -. Ridurre la legge a un concetto debole di “volontà contraria” significa rendere più difficile raccontare la violenza, ostacolare l’accesso alla giustizia e aumentare la vittimizzazione secondaria».

Per questo motivo viene rivolto un invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni, a collettivi, a gruppi e a singole e singoli a «partecipare al presidio per ribadire con forza il diritto alla libertà e alla tutela delle vittime di violenza». Con una convinzione: «Senza consenso non c’è rapporto libero e legittimo» .

Si può comunicare la propria adesione inviando una mail a forumsuigeneris@comune.cesena.fc.it . Si chiede di non portare bandiere ma solo cartelli a tema.